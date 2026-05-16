Hombre sobrevivió a aterrador asalto dentro de vivienda por un celular

Un hombre de apellido Leitón enfrentará juicio por un violento robo agravado ocurrido dentro de una vivienda en Sarapiquí de Heredia.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en noviembre del 2025, cuando el imputado aparentemente llegó hasta una casa e ingresó por la puerta trasera.

Según la versión judicial, una vez dentro de la vivienda, el sospechoso habría apuntado con un arma de fuego en la cabeza a la víctima para intimidarla.

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Sospechoso habría amenazado a víctima con arma de fuego y cuchillo. Foto: Ilustrativa (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Supuestamente, Leitón le arrebató el celular que tenía en las manos y le exigió que lo desbloqueara mientras lo amenazaba de muerte.

Además, el acusado también habría sacado un cuchillo y se lo colocó en el cuello al ofendido.

En medio de la situación, el celular recibió una llamada y, según el expediente, el sospechoso aprovechó para apoderarse de este por completo y salir corriendo.

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La víctima logró escapar de la vivienda y acudió a pedir ayuda donde un vecino, mientras el imputado huía con el celular.

Ahora será el Tribunal de Juicio de Sarapiquí el encargado de determinar la responsabilidad del acusado en este caso.

El debate fue programado por dicho tribunal para el próximo 22 de mayo a las 8 a. m.