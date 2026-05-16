Sucesos

Joven asesinado en Guácimo era egresado destacado del CTP: así lo describen en el colegio

Andrey Serrano Vega murió al recibir múltiples balazos

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Por Alejandra Morales

El asesinato de Andrey Serrano Vega, de 23 años, causa consternación en Guácimo, donde familiares, amigos y personas cercanas lamentan la violenta muerte del joven.

Esta vez fue el Departamento de Informática del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guácimo el que se pronunció públicamente tras conocer el homicidio del muchacho, ocurrido la noche de este viernes 15 de mayo.

Andrey era egresado de la especialidad de Informática en Redes, generación 2020, y según señalaron en el centro educativo, dejó una huella positiva entre docentes y compañeros.

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Un joven identificado como Andrey Serrano Vega, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 15 de mayo en Aralias de Guácimo. Foto: Tomada de CTP Guácimo
Un joven identificado como Andrey Serrano Vega, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 15 de mayo en Aralias de Guácimo. Foto: Tomada de CTP Guácimo (Tomada de CTP Guácimo/Tomada de CTP Guácimo)

“Acompañamos de corazón a su querida familia, a sus amigos más cercanos y a sus excompañeros de estudio en este proceso tan doloroso. Recordamos a Andrey como un joven ejemplar, sumamente inteligente y dedicado”, publicaron.

Además, agregaron un mensaje de apoyo para quienes compartieron con el joven durante su paso por la institución.

“Que el amor y los buenos recuerdos compartidos sean el refugio y el consuelo para todos sus seres queridos”, añadieron junto a una fotografía del muchacho durante su graduación.

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El joven fue asesinado a balazos en Aralias de Guácimo cuando viajaba en un carro.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, Serrano perdió el control del vehículo y chocó contra una cuneta. Aunque fue trasladado con vida al hospital de Guápiles, falleció aproximadamente una hora después de ingresar.

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Andrey Serrano Vegahomicidio de Andrey Serrano VegaAralias de Guácimo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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