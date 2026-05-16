Sicarios esperaron a que muchacho saliera de casa y le provocaron una violenta muerte en Guácimo

Un joven identificado como Andrey Serrano Vega, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 15 de mayo en Aralias de Guácimo.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima recibió impactos de bala en la cabeza, el abdomen, el hombro derecho, el antebrazo derecho y la mano izquierda.

El ataque ocurrió cerca de las 7 p. m., cuando Serrano viajaba a bordo de un carro sobre la vía pública.

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Un joven identificado como Andrey Serrano Vega, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 15 de mayo en Aralias de Guácimo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Él viajaba a bordo de un automóvil cuando fue interceptado por dos sujetos en una moto quienes le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Según trascendió, el joven tenía pocos metros de haber salido de una vivienda cuando fue atacado. Tras recibir los disparos, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una cuneta.

Los vecinos aseguraron que primero escucharon una ráfaga de disparos y luego un fuerte impacto. Cuando salieron para ver qué había ocurrido encontraron la escena del violento ataque.

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Un joven identificado como Andrey Serrano Vega, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 15 de mayo en Aralias de Guácimo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Aún con vida Serrano fue trasladado de emergencia al hospital de Guápiles, donde falleció aproximadamente una hora después de haber ingresado.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio, entre ellas varios casquillos, y posteriormente acudieron al hospital para el levantamiento del cuerpo.

La investigación continúa para dar con los responsables y esclarecer las causas de este homicidio.