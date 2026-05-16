Sucesos

Vecinos vivieron madrugada de terror en Heredia tras balacera contra joven de 19 años

Violento ataque ocurrió cerca de las 3 a. m.

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Por Alejandra Morales

Una madrugada muy violenta vivieron los vecinos de Llorente de Flores, en Heredia, luego de escuchar múltiples disparos cerca de las 3 a. m. de este sábado 16 de mayo.

La agresión dejó herido a un joven de apellido González, de 19 años, quien recibió impactos de bala en la pierna izquierda, el tobillo derecho y el brazo derecho.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima caminaba por la vía pública cuando fue atacada.

Violento ataque ocurrió cerca de las 3 a. m. en Llorente de Flores, Heredia. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

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“Él iba caminando cuando, aparentemente, desde un vehículo le dispararon en varias ocasiones, quedando herido en el sitio”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Tras la balacera, el joven fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde recibió atención médica.

De momento, las autoridades judiciales no reportan personas detenidas por este caso y mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

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Llorente de Flores, en Herediabalacera
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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