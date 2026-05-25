Hombre sufre graves quemaduras en la mitad de su cuerpo tras descarga de alta tensión

Un hombre de 47 años sufrió múltiples quemaduras la tarde de este lunes tras electrocutarse con un cable de alta tensión en La Uruca.

Un hombre resulto herido de gravedad luego de electrocutarse

La emergencia movilizó varias unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos.

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Un hombre sufrió una descarga cuando se encontraba en un segundo piso (Cortesi/Cortesía)

Los hechos ocurrieron en la Rositer Carballo, en el segundo piso de una vivienda, donde el afectado quedó atrapado y tuvo que ser extraído por los cuerpos de rescate en medio de un amplio operativo.

Según Marco Rojas, médico de la Cruz Roja, el paciente presenta quemaduras en casi la mitad de su cuerpo, por lo que fue estabilizado por personal médico y paramédico antes de ser trasladado a un centro médico especializado.

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Michael Marín, de la Estación de Bomberos de Pavas, confirmó que el afectado realizaba varias labores en el segundo piso de la vivienda.

Los vecinos le dieron su apoyo al señor mientras los rescatistas se encargaban de bajarlo del techo a la ambulancia.