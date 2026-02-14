Hombre sufrió misteriosa muerte cuando andaba en bicicleta en Cartago

Un hombre de apellido Espinoza, de 44 años, falleció la mañana de este viernes 13 de febrero mientras viajaba en bicicleta por Cartago.

El hecho ocurrió en Oreamuno. Las autoridades judiciales recibieron la alerta a las 6:40 a. m.

“Viajaba en bicicleta por la zona y, según testigos, se habría caído y fallecido en el sitio”, informaron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo que empezó como un recorrido rutinario para Espinoza terminó en tragedia en cuestión de segundos, dejando a los testigos con la duda de si fue un golpe o un fallo de la salud lo que lo bajó de la bicicleta para siempre.

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.