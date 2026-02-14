Sucesos

Hombre sufrió misteriosa muerte cuando andaba en bicicleta en Cartago

OIJ investiga causa de muerte en Oreamuno, Cartago

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Espinoza, de 44 años, falleció la mañana de este viernes 13 de febrero mientras viajaba en bicicleta por Cartago.

El hecho ocurrió en Oreamuno. Las autoridades judiciales recibieron la alerta a las 6:40 a. m.

LEA MÁS: Accidente quedó grabado en Cartago: camión atropella a señor y chofer baja a ayudar, pero ya era tarde

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
OIJ investiga causa de muerte en Oreamuno, Cartago. Foto: Archivo (IStock)

“Viajaba en bicicleta por la zona y, según testigos, se habría caído y fallecido en el sitio”, informaron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo que empezó como un recorrido rutinario para Espinoza terminó en tragedia en cuestión de segundos, dejando a los testigos con la duda de si fue un golpe o un fallo de la salud lo que lo bajó de la bicicleta para siempre.

LEA MÁS: Este fue el último recuerdo que dejó el ciclista asesinado en Cartago

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ciclista muere en Oreamuno de Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.