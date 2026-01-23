Accidente quedó grabado en Cartago: camión atropella a señor y chofer baja a ayudar, pero ya era tarde

Una cámara grabó el fatal accidente en carretera cuando un ciclista fue atropellado por un camión de la empresa Dos Pinos, en Taras de Cartago.

El ciclista iba por la orilla de la calle en una recta y, en apariencia, el camionero no lo vio, giró y atropelló a la víctima.

El conductor del camión, al percatarse de lo ocurrido, se detuvo y se bajó a socorrer al ciclista; sin embargo, ya no había nada que hacer por él.

LEA MÁS: Tía relató momento en que descubrió que su sobrino de 9 años murió en Navidad por culpa de balacera

Una cámara grabó el fatal accidente en carretera cuando un ciclista fue atropellado por un camión de la empresa Dos Pinos, en San Nicolás de Cartago. Foto: Comunicaciones Cartago (Comunicaciones Cartago/Comunicaciones Cartago)

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a la 1:58 p. m. de este viernes 23 de enero.

“En el lugar se atiende un hombre de 50 años aproximadamente, se confirma sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa de la benemérita.

La identidad de la víctima no ha trascendido.

LEA MÁS: Susto en peaje de la autopista Florencio del Castillo tras terrible colisión entre moto y vagoneta

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó que, hasta el 20 de enero anterior, contabilizaban la muerte de 40 personas por accidentes en carretera en lo que llevamos del 2026; de este total había dos ciclistas, a los que se suma este otro caso.

Las autoridades piden respetar a los ciclistas y motociclistas, cuyo chasis es solamente el cuerpo.

Por respeto a las familias involucradas, La Teja no comparte el video.