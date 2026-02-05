Sucesos

Hombre sufrió trágica muerte en carretera en Sixaola

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja durante la madrugada en Talamanca, Limón

Por Silvia Coto

Un hombre falleció la madrugada de este miércoles luego de que el vehículo que conducía colisionara contra un poste de alumbrado eléctrico en Talamanca.

Según el reporte de la Cruz Roja la alerta se recibió a la 1:11 a. m., en Talamanca.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas valoraron al conductor y lo confirmaron sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

A la escena se desplazó una ambulancia de soporte básico.

El caso quedó a cargo de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las circunstancias que mediaron en el accidente.

cruz rojaaccidentepostechoque postehombre fallecidoaccidente talamanca Limónsixaola limón
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

