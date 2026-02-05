Hombre sufrió trágica muerte en carretera en Sixaola

Un hombre falleció la madrugada de este miércoles luego de que el vehículo que conducía colisionara contra un poste de alumbrado eléctrico en Talamanca.

Según el reporte de la Cruz Roja la alerta se recibió a la 1:11 a. m., en Talamanca.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas valoraron al conductor y lo confirmaron sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

A la escena se desplazó una ambulancia de soporte básico.

El caso quedó a cargo de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las circunstancias que mediaron en el accidente.