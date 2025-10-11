Sucesos

Hombre usó a conductor de plataforma para perseguir a una víctima y matarla de 13 balazos

Yordany Astorga Quesada, de 35 años, fue perseguido y atacado a balazos en Alajuela

Por Alejandra Morales
Un hombre de apellido Astorga, de 35 años, fue asesinado en La Radial de Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja
Yordany Astorga Quesada, de 35 años, fue perseguido y atacado a balazos en Alajuela. Foto: La Teja

Un hombre de apellidos Chaverra Zúñiga pidió un servicio de transporte de plataforma digital y cuando llegó el conductor de este vehículo vivió una pesadilla.

Así lo señaló la Fiscalía Adjunta de Alajuela, que determinó que Chaverra amenazó al conductor con un arma de fuego y lo obligó a llevarlo a varios bares.

Luego le ordenó al conductor a seguir un carro hasta la radial Alajuela, donde descendió y disparó en 13 ocasiones contra Yordany Astorga Quesada, de 35 años quien falleció producto de la agresión.

Por estos hechos el sujeto fue acusado y para evitar ir a un juicio se sometió a un proceso abreviado en los que aceptó su culpa por los delitos de coacción y homicidio calificado.

Le impusieron una sentencia de 18 años, esta debe quedar en firme por el Tribunal Penal de la zona.

Los hechos que le acusaron ocurrieron el 11 de abril del 2024.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado continuará en prisión preventiva.

Yordany Astorga Quesadahomicidio en AlajuelaChaverra Zúñiga
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

