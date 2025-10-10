Sucesos

Mujer de 56 años murió tras brutal golpiza; el sospechoso es un adolescente que sería su nieto

Violenta agresión ocurrió dentro de una vivienda en Pocora de Guácimo

Por Alejandra Morales
carro OIJ morguera
Violenta agresión ocurrió dentro de una vivienda en Pocora de Guácimo. Foto: Archivo

Una mujer de apellido Loría, de 56 años, murió a consecuencia de una fuerte golpiza que sufrió en su propia casa.

Las autoridades recibieron la alerta de la trágica situación este jueves 9 de octubre, a las 9:14 p. m. en Pocora de Guácimo.

Al parecer, el sospechoso es un nieto; sin embargo, el OIJ no lo ha confirmado.

“Se encontraba dentro de la casa con un menor de edad, por razones que se desconocen, este había agradedido a la mujer, producto de varios golpes habría fallecido”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El cuerpo de la fallecida lo llevaron al Complejo de Ciencias Forenses donde le realizarán una autopsia.

De momento, no hay detenidos por este lamentable hecho, aunque las autoridades tienen al sospechoso identificado, deberán determinar si padecía de problemas mentales o de otra circunstancia.

En lo que llevamos de este 2025 han fallecido 59 mujeres de manera violenta, el año pasado a la misma fecha se contabilizaban 57 fallecidas.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

