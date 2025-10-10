Mujer de 56 años murió tras brutal golpiza; el sospechoso es un adolescente que sería su nieto

Violenta agresión ocurrió dentro de una vivienda en Pocora de Guácimo. Foto: Archivo

Una mujer de apellido Loría, de 56 años, murió a consecuencia de una fuerte golpiza que sufrió en su propia casa.

Las autoridades recibieron la alerta de la trágica situación este jueves 9 de octubre, a las 9:14 p. m. en Pocora de Guácimo.

LEA MÁS: Homicidio de mamá frente a escuela en riña por bullying entre hijos: MEP se pronunció ante el lamentable caso

Al parecer, el sospechoso es un nieto; sin embargo, el OIJ no lo ha confirmado.

“Se encontraba dentro de la casa con un menor de edad, por razones que se desconocen, este había agradedido a la mujer, producto de varios golpes habría fallecido”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El cuerpo de la fallecida lo llevaron al Complejo de Ciencias Forenses donde le realizarán una autopsia.

LEA MÁS: Esto dijo el esposo de mujer sospechosa de matar a otra en riña por bullying entre hijos

De momento, no hay detenidos por este lamentable hecho, aunque las autoridades tienen al sospechoso identificado, deberán determinar si padecía de problemas mentales o de otra circunstancia.

En lo que llevamos de este 2025 han fallecido 59 mujeres de manera violenta, el año pasado a la misma fecha se contabilizaban 57 fallecidas.

LEA MÁS: Caso de sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre hijos se resolvería muy pronto