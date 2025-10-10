Sucesos

Homicidio de mamá frente a escuela en riña por bullying entre hijos: MEP se pronunció ante el lamentable caso

MEP reveló si ha recibido denuncias por acoso a estudiantes en el centro educativo

Por Silvia Coto
Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas
Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas (Cortesía/Cortesia)

La directora regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), Ana Cecilia Domián, se pronunció sobre la situación ocurrida este jueves en La Guaira de Guácimo, donde una mujer falleció tras un enfrentamiento con otra mujer por el supuesto bullying entre sus hijos en la escuela.

Según Domián, el incidente se registró fuera del centro educativo y se trata de una situación externa cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades competentes. “Es importante aclarar que el centro educativo no tiene relación con lo ocurrido”, enfatizó la directora.

La Dirección Regional de Educación de Guácimo informó que este viernes el centro educativo opera con normalidad y que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia que haya sido desatendida sobre acoso escolar.

El hecho se dio a escasos metros de la escuela, donde ambas mujeres tenían hijos que estudian en el centro. Según versiones preliminares, la disputa entre las dos familias habría iniciado por supuestos problemas de acoso escolar.

La mujer detenida, identificada con el apellido Chavarría, se encuentra a las órdenes del Tribunal de Flagrancia de Limón, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el caso. La víctima mortal, de apellido Cruz, tenía 53 años y era madre de cinco hijos.

