Sucesos

Horas trágicas en carretera dejan una familia en luto y a otras dos en angustia

Tragedias viales impactan a distintas familias

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Por Alejandra Morales

Dos accidentes de tránsito ocurridos la noche de este Viernes Santo dejaron como saldo una persona fallecida y dos heridos en condición crítica, en hechos registrados en Alajuela y Cartago.

El primer caso se reportó a las 6:19 p. m. en San José de Upala, donde se dio un choque entre una motocicleta y un vehículo.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en el sitio fue declarado sin signos de vida un hombre de 20 años.

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Tragedias viales impactan a distintas familias. Foto: Archivo (Cruz Roja/Cortesía)

Horas después, a las 8:10 p. m., se registró otro accidente de tránsito en Concepción de La Unión, Cartago, también entre un carro y una motocicleta.

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En este segundo hecho, los socorristas atendieron a un hombre y una mujer en condición crítica, quienes fueron trasladados al hospital Max Peralta.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en carretera durante la Semana Santa, ante el aumento de emergencias por accidentes de tránsito.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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