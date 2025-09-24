Hospital publica sentido mensaje por conductor de ambulancias que murió en horrible accidente

El Hospital de Upala le dedicó un sentido mensaje a Warner. (Facebook/El Hospital de Upala le dedicó un sentido mensaje a Warner.)

El Hospital de Upala le dedicó un sentido mensaje al joven conductor de ambulancias que falleció en un trágico choque múltiple ocurrido la madrugada del pasado lunes en Abangares, Guanacaste.

Se trata de Warner Hernández Rodríguez, de 21 años, quien apenas tenía unas pocas semanas de haber iniciado con el trabajo de sus sueños como conductor de una ambulancia privada que daba servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La tarde de este miércoles, el hospital de Upala usó su perfil de Facebook para dedicarle un sentido mensaje a Warner.

“La dirección y administración del hospital de Upala se une al dolor por el fallecimiento de nuestro compañero Warner Hernández Rodríguez, quien sirvió con gran compromiso y entrega como chofer de ambulancia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento. Su partida deja un profundo vacío en nuestra institución y en los corazones de quienes compartieron con él”, destacó el centro médico.

En dicha publicación también aparece un mensaje del doctor Andrés Ávila, director del hospital, quien dijo que Warner será recordado con cariño por todo el personal del centro médico.

Así quedó la ambulancia conducida por Warner. (Cortesía/cortesía)

“Lamentamos profundamente la partida de don Warner Hernández. Su dedicación y servicio serán siempre recordados. A su familia, les enviamos un abrazo solidario y nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”.

El accidente ocurrió a eso de las 4:52 de la madrugada, cuando la ambulancia en la que viajaba colisionó en la ruta 1, a la altura de Las Juntas de Abangares.

En el choque múltiple también estuvieron involucrados un bus y un camión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el muchacho perdió el control de la ambulancia por razones que se investigan y chocó contra el camión. Luego el bus se estrelló contra el camión que quedó volcado.

El reporte de Cruz Roja confirmó lo peor, Warner perdió la vida de inmediato, la ambulancia quedó partida en dos. Con él viajaban una mamá de apellido Salgado, de 29 años, y su bebé de 4 meses, quienes iban para una cita en el Hospital Nacional de Niños.

El resto de ocupantes del bus fueron atendidos por crisis nerviosas y los del camión resultaron ilesos.