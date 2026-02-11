Identifican a joven asesinado en San Sebastián: ataque iba dirigido, al parecer, contra su hermano

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, de 24 años, es el joven asesinado la tarde de este martes 10 de febrero en San Sebastián, San José.

El crimen ocurrió a eso de las 4:15 p.m., en las inmediaciones del sector conocido como Luna Park. Según la información preliminar, Carlos se encontraba dentro de un vehículo, estacionado al lado de una verdulería propiedad de una de sus hermanas, cuando fue atacado a balazos.

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza murió frente a una verdulería propiedad de una hermana. Foto: cortesía. (Cortesía/El sangriento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto cortesía.)

De acuerdo con las primeras versiones que ahora investigan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el objetivo del ataque habría sido un hermano de la víctima. Sin embargo, serán las diligencias judiciales las que determinen con exactitud lo sucedido.

Los sospechosos serían dos hombres que viajaban en motocicleta y que, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra el joven.

Con este caso, Costa Rica supera las 75 muertes violentas en los primeros días del 2026. San José se mantiene como la provincia con más homicidios registrados, contabilizando 24 asesinatos.