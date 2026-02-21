Sucesos

Identifican a joven motociclista que murió al estrellarse contra un camión

Tragedia vial ocurrió 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un joven de apellido Castro, de 21 años, es el motociclista que perdió la vida tras protagonizar un violento accidente la tarde de este viernes 20 de febrero en Desamparados.

La información fue confirmada por el OIJ, que detalló que la tragedia ocurrió unos 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades judiciales, el joven se desplazaba en motocicleta cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, habría perdido el control.

LEA MÁS: Muere motociclista tras violento choque con camión en Calle Fallas de Desamparados

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Tragedia vial ocurrió 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas. Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se encontraba conduciendo una motocicleta y por razones que se investigan habría perdido el control de la misma y producto de esto colisiona un camión que estaba en sentido contrario”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

En apariencia la víctima andaba sin casco, pero esta versión es investigada por las autoridades.

LEA MÁS: Reportan múltiples disparos en Vista Hermosa de Cartago; hay fuerte presencia policial

El impacto fue de tal magnitud que el joven falleció en el sitio. Posteriormente, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias que mediaron en el fatal accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
motociclista muere en Calle Fallasmotociclista choca contra camión
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.