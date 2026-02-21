Identifican a joven motociclista que murió al estrellarse contra un camión

Un joven de apellido Castro, de 21 años, es el motociclista que perdió la vida tras protagonizar un violento accidente la tarde de este viernes 20 de febrero en Desamparados.

La información fue confirmada por el OIJ, que detalló que la tragedia ocurrió unos 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades judiciales, el joven se desplazaba en motocicleta cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, habría perdido el control.

Tragedia vial ocurrió 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas. Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se encontraba conduciendo una motocicleta y por razones que se investigan habría perdido el control de la misma y producto de esto colisiona un camión que estaba en sentido contrario”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

En apariencia la víctima andaba sin casco, pero esta versión es investigada por las autoridades.

El impacto fue de tal magnitud que el joven falleció en el sitio. Posteriormente, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias que mediaron en el fatal accidente.