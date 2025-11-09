Identifican a joven que fue hallado sin vida junto a su bicicleta en Limón

El joven que fue hallado la mañana de este domingo sin vida junto a su bicicleta ya fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el OIJ el caso se dio a las 7:40 a. m., en San Juan de Limón cuando los vecinos descubrieron el cuerpo de un hombre joven tendido sobre la vía pública, lo que provocó la rápida intervención de las autoridades.

El muchacho fue identificado por el apellido Áviles y tenía tan solo 22 años.

El joven fue encontrado fallecido junto a su bici. (Alonso Tenorio)

Al parecer, el fallecido sufrió un fuerte sangrado y aunque en primera instancia se creyó que fue atacado a balazos, su muerte está en investigación.

Su cuerpo quedó sobre su bicicleta. Los agentes judiciales acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente con el fin de determinar la causa exacta de muerte.

Por el momento, no se cuenta con claridad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Además, las autoridades no hallaron indicios balísticos ni señales evidentes de violencia en el lugar, por lo que mantienen abiertas varias hipótesis mientras avanza la investigación.

El OIJ confirmó que continuará recopilando testimonios y evidencias para esclarecer las condiciones en que este joven perdió la vida.