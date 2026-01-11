Identifican a los dos hombres fallecidos tras violenta riña en San Vito de Coto Brus

Las autoridades judiciales ya identificaron a los dos hombres que fallecieron tras una violenta riña ocurrida la mañana de este sábado en Las Brisas, en San Vito de Coto Brus.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el incidente se reportó a eso de las 11:08 a. m., cuando los dos hombres se encontraban en este lugar en compañía de otros individuos.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense. (Silvia Coto)

Por razones que aún se desconocen, se habría desatado una riña en la que varios de los presentes habrían agredido en múltiples ocasiones a los ahora fallecidos, causándoles la muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Méndez, de 68 años, y Mora, de 59 años.

Tras lo ocurrido, agentes judiciales se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para determinar con exactitud las causas de muerte.

El caso permanece en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.