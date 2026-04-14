Identifican a motociclista fallecido en Paseo Colón: hacía un alto cuando fue impactado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al motociclista que falleció en el accidente ocurrido la noche del lunes en Paseo Colón, a unos 50 metros al norte del Hospital Nacional de Niños.

Se trata de un hombre de apellido Díaz, de 51 años, quien, según el informe preliminar, se encontraba detenido en la vía al momento del choque.

El motociclista murió prensado entre un carro y el bus (Cortesía/Cortesía)

El OIJ dio a conocer la tarde de este martes que el motociclista estaba haciendo un alto detrás de un automóvil, ya que en ese momento se realizaba una señal de tránsito, para detenerse, cuando fue impactado por detrás por un autobús que circulaba en la misma dirección.

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La fuerza del golpe provocó que la motocicleta se fuera hacia adelante, haciendo que Díaz también colisionara contra el vehículo que tenía al frente.

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El hombre falleció en el sitio producto de las lesiones sufridas. Así lo confirmó la Cruz Roja.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.