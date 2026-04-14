Papá que desapareció tras ir a cortarse el pelo fue encontrado pero vivió una completa pesadilla

El caso por la extraña desaparición de Roberto Mora Zamora, de 35 años, de quien no se sabía nada desde el pasado jueves, cuando salió a cortarse el pelo, tuvo un final feliz para sus seres queridos.

Así lo contó a La Teja su esposa Salomé Gómez Vargas, quien explicó que, afortunadamente, Roberto apareció con vida la noche de este lunes.

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Sin embargo, explicó que la desaparición de su esposo se dio a consecuencia de una horrible situación que este vivió.

“Gracias a Dios ya apareció, lo asaltaron, lo golpearon y estaba muy desorientado. Le robaron todo, hasta los zapatos y la billetera. Anoche se despertó, no sabe cómo llegó al Calderón Guardia, pero gracias a Dios está vivo, lo material se recupera después”, contó Gómez.

Roberto Mora Zamora está desaparecido en Moravia (Cortesía/Cortesía)

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De momento, no han trascendido mayores detalles sobre el ataque del que habría sido víctima Mora.

Roberto, quien es vecino de la Isla de Moravia, estaba desaparecido desde el pasado jueves, cuando fue a cortase el pelo.

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Según relató su esposa, Mora salió alrededor de las 7:00 p. m. de la casa. Sin embargo, a eso de las 10:00 p. m., su última ubicación conocida lo situaba en San Pedro, y desde ese momento no pudo contactarlo más.

“Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo, él hasta me mandó una foto cuando se estaba cortando el pelo, pero ya luego no supimos más. Su celular salía apagado”, explicó.