Sucesos

Rescatan a jovencitas cuya mamá las habría ofrecido a hombres para que tuvieran encuentros sexuales

Una de las jovencitas fue rescatada cuando se encontraba en un motel junto a un hombre, el cual fue detenido

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Por Adrián Galeano Calvo

Una mujer apellidada Conejo Castro fue detenida por las autoridades como sospechosa de ofrecer a sus tres hijas menores de edad para que tuvieran encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero.

Así lo dio a conocer la Policía Profesional de Migración, la cual la tarde de este lunes capturó a la sospechosa por medio de un allanamiento en el sector de El Tanque de San Carlos, en Alajuela.

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La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.
La madre fue detenida por la Policía Profesional de Migración. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

Conejo Castro fue detenida por el presunto delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual a menores de edad, las víctimas eran sus hijas, con edades de entre 14 a 17 años”, indicó Migración.

Rescatada en motel

La Policía de Migración informó que en ese operativo también llevaron a cabo el rescate de una de las muchachas, la cual la noche de este lunes se encontraba en un motel junto a un presunto cliente apellidado Sevilla Martínez, quien fue detenido.

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Las otras dos muchachas fueron rescatadas en la casa que la que vivían junto a su madre. Las autoridades coordinaron con el Patronato Nacional de la Infancia para que atendieran a las muchachas.

La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.
Dos de las muchachas fueron rescatadas en esta casa. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

En cuanto a cómo operaba la madre de las jovencitas, la Policía de Migración indicó que esta, en apariencia, coordinaba con diferente clientes para que accedieran a tener relaciones sexuales a cambio de pagos económicos, sin tener un monto definido de cobro.

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“La costarricense establecía comunicación para que los sujetos se presentaran a la casa y recogieran a las menores, incluso las abordaban en paradas de autobuses cercano al lugar de la vivienda”.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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