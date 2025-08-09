Identifican a motociclista que murió al ser embestido por carro que invadió su carril

Christian Chavarría Cantillo, de 40 años, es el motociclista que murió al ser chocado por un carro en Belén, Carrillo, Guanacaste.

Él era papá de un adolescente y dos niños.

La Cruz Roja recibió la alerta de la tragedia a las 4:53 a. m. de este viernes 8 de agosto; al parecer, se dirigía hacia el trabajo cuando ocurrió la desgracia.

“Chavarría viajaba en una motocicleta y, en sentido contrario, viajaba un carro, el cual, por razones que se desconocen, habría invadido el carril del motociclista, por lo que ocurrió un choque de frente. A raíz de esta situación falleció el motociclista”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Christian Chavarría Cantillo, de 40 años, viajaba en esta moto por Belén, Carrillo, Guanacaste. Foto: Tomada Diario Digital El Independiente (Tomada Diario Digital El Independiente/Tomada Diario Digital El Independiente)

El caso está en manos de las autoridades judiciales, quienes tratan de determinar las causas de la tragedia.

La víctima era vecino de Filadelfia, Guanacaste; vecinos expresaron en redes sociales el gran cariño que le tenían, por lo servicial y trabajador.

