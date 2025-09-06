Identifican a muchacha de 18 años que murió en fatal accidente en Cartago

Sofía Campos Gómez, de 18 años, es la joven que perdió la vida, cuando viajaba en el asiento del acompañante de un carro que se estrelló en la autopista Florencio del Castillo.

La fatalidad ocurrió frente a la empresa Protecto, en sentido Cartago–San José, cerca de la estación de servicio Cristo Rey.

“Ella viajaba como acompañante en un carro, conducido por un hombre y también viajaba otra mujer en el carro.

“Por razones que no están claras sufrieron un choque primero contra una valla divisoria y posteriormente contra un poste, siendo que la mujer de 18 años quedó fallecida en el sitio”, señalaron en el OIJ.

Las otras dos personas fueron llevados al hospital Max Peralta de Cartago.

Aparentemente, el conductor intentaba realizar un giro en el retorno, esta versión sigue bajo investigación, también trascendió que, al parecer, se trataba de un servicio de plataformas.

