Identifican a víctima del incendio que destruyó cuatro casas en Goicoechea

Eduardo Gerardo Prado Echeverría, de 76 años, es la víctima mortal de un incendio que consumió cuatro casas en Santa Eduviges en Goicoechea.

La víctima se dedicaba al comercio y no pudo salir de las devastadoras llamas.

La tragedia ocurrió a las 4:27 de la madrugada de este miércoles 29 de octubre.

Las llamas fueron controladas, evitando que se pasaran a otras casas, pero la situación mantuvo en vilo a los rescatistas por al menos tres horas, ya que reportaron la desaparición del hombre, que vivía en una de las casas afectadas.

Incendio en barrio Cristal en Goicoechea cobra la vida de un hombre, este miércoles 29 de octubre del 2025. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Incendio cobra la vida de un hombre

El bombero Mauricio Montero detalló que el incendio fue muy agresivo y lo atendieron a las 4:27 a. m.

Los rescatistas salvaron a dos adultos y a dos niños; sin embargo, tras la búsqueda del hombre confirmaron horas después la muerte del hombre.

Prado se convirtió en la víctima número 19 fallecida en incendios.

Las causas de estas llamas no han sido determinadas de momento; sin embargo, los vecinos mencionan que escucharon un carro salir de la comunidad y minutos después se precataron de las llamas.

Al haber un fallecido el caso está en manos del OIJ y además Ingeniería de Bomberos junto con la Unidad Canina buscan si hay rastro de acelerante en los alrededores de la vivienda.

Al sitio enviaron cuatro unidades extintoras, una ambulancia con un aproximado de 25 bomberos quienes trabajaron en el control y protección de las viviendas cercanas.

