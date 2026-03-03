Sucesos

Identifican cuerpo de hombre fallecido en la Ruta 32

El hombre, de 30 años, perdió el control de su vehículo, su cuerpo fue llevado a Medicatura Forense

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre encontrado sin vida sobre la Ruta 32, carretera Limón - San José.

El accidente ocurrió en Guápiles, Pococí.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la colisión de tres vehículos en el kilómetro 28 de la Ruta 32 este 14 de diciembre, donde dos personas fueron trasladadas en condición crítica a centros hospitalarios.
El accidente ocurrió en la Ruta 32. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Se trata de un hombre de apellido Bonilla, de 30 años

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 3:52 a.m. de este martes, cuando Bonilla perdió el control de su moto, cayó y sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Otros conductores que viajaban por la ruta fueron quienes encontraron el cadáver.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para los procedimientos correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.

