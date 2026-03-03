Identifican cuerpo de hombre fallecido en la Ruta 32

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre encontrado sin vida sobre la Ruta 32, carretera Limón - San José.

El accidente ocurrió en Guápiles, Pococí.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

El accidente ocurrió en la Ruta 32. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Se trata de un hombre de apellido Bonilla, de 30 años

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 3:52 a.m. de este martes, cuando Bonilla perdió el control de su moto, cayó y sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

LEA MÁS: Detienen a joven que se habría hecho pasar por repartidor para asaltar distintos locales

Otros conductores que viajaban por la ruta fueron quienes encontraron el cadáver.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para los procedimientos correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.