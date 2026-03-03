Detienen a joven que se habría hecho pasar por repartidor para asaltar distintos locales

Bajo la fachada de un “inocente” repartidor, un joven se habría encargado de sembrar el terror entre varios comerciantes de Cartago.

Esto se debe a que, en apariencia, aprovechaba ese disfraz para ingresar a los negocios sin levantar sospechas y cometer asaltos.

Por estas supuestas fechorías, el muchacho apellidado Quesada, de 22 años, fue detenido la mañana de este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El joven fue detenido por agentes del OIJ de Cartago. (OIJ/El joven fue detenido por agentes del OIJ de Cartago.)

La captura se llevó a cabo por medio de un allanamiento que los agentes realizaron en el sector de Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.

De acuerdo con la Policía Judicial, el sospechoso habría cometido varios asaltos entre el 18 de diciembre y el 24 de diciembre del año pasado.

“Aparentemente, este sujeto, quien se desplazaba en una motocicleta y portaba un casco, ingresaba a distintos locales comerciales tipo puestos de lotería, farmacias y panaderías y, presuntamente, mediante amenazas a las personas, lograba sustraer varios bienes y dinero en efectivo”, detalló el OIJ.

Además de detener al sospechoso, los agentes judiciales decomisaron evidencias de importancia para el caso.