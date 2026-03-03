Reo denunció haber sido agredido por otro preso y falleció poco después en un hospital

Un reo que aseguró haber sido agredido por otro privado de libertad tuvo que ser trasladado dos veces al hospital en un solo día; sin embargo, tras la segunda visita no regresó al centro penal.

Esto se debe a que el hombre terminó perdiendo la vida en ese centro médico, por lo que ahora las autoridades judiciales investigan las circunstancias que rodearon su muerte.

La muerte del privado de libertad, apellidado Corea, de 44 años, fue dada a conocer este martes por el Ministerio de Justicia y Paz, el cual indicó que el hombre estaba recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocido como La Reforma.

“Según el reporte preliminar de la Policía Penitenciaria, el domingo 1 de marzo el privado de libertad fue trasladado al centro médico luego de manifestar que había sido víctima de una agresión por parte de otro preso del mismo módulo.

Corea estaba recluido en la cárcel La Reforma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tras ser valorado por personal médico en el hospital, fue dado de alta y retornado al centro penitenciario”, detalló Justicia.

Según Justicia, al día siguiente, es decir, el lunes, Corea presentó otra vez complicaciones de salud, por lo que fue atendido por personal de la clínica del centro penal y trasladado nuevamente al Hospital de Alajuela, donde falleció a las 10:30 p.m.

“El caso se encuentra en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), instancia encargada de determinar con exactitud las causas del deceso”, añadió Justicia.

De momento, el caso se mantiene bajo investigación para determinar si la presunta agresión pudo haber dado pie a la muerte del reo.