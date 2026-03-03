Sucesos

OIJ detiene a sospechoso de robo de contenedores en Cartago

El OIJ de Alajuela capturó en Cartago a un sujeto de apellido Quirós por robo de contenedores

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Quirós, de 34 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de robo agravado, específicamente por el aparente robo de contenedores.

La captura fue realizada por oficiales del OIJ destacados en Alajuela, quienes ubicaron al sospechoso en barrio Fecosa, en Cartago.

Allanamientos en Guápiles
El OIJ de Alajuela capturó en Cartago a un sujeto de apellido Quirós por robo de contenedores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades judiciales, Quirós figura como uno de los presuntos implicados en un caso en el que, junto con otras personas que viajaban en dos vehículos, habrían interceptado al conductor de un contenedor.

Según la investigación, los sospechosos obligaron a la víctima a desplazarse hasta Turrúcares, donde presuntamente la despojaron de la mercadería que transportaba.

Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar a Quirós como uno de los presuntos responsables del hecho. Durante el operativo de captura, las autoridades decomisaron evidencias que consideran de importancia para el avance del caso.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

