Imágenes del lugar donde cayó el niño de 6 años en Goicoechea: esto se sabe del caso

Una alcantarilla sin tapa, ubicada entre la acera y la calle, es donde cayó un niño de seis años la tarde de este viernes. Hasta la mañana de este sábado, el menor aún no ha sido localizado.

Trascendió que el menor iba caminando delante de su mamá cuando ocurrió la desgracia, ese es el reporte que manejan los rescatistas, quienes mantienen la búsqueda del niño.

LEA MÁS: Papá de dos hijos es la víctima de tragedia en alcantarilla

Búsqueda de niño de 6 años que cayó en alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Bomberos (Bomberos /Bomberos)

Al momento de la desgracia, llovía mucho y el agua impedía ver que en la acera estaba el hueco de la alcantarilla, el niño, en apariencia, se detuvo para esperar a su mamá cuando cayó a la alcantarilla.

Dentro de esta también corría una gran cantidad de agua que va a dar al río Torres.

LEA MÁS: Cruz Roja envió doloroso reporte del caso de niño que cayó en un pozo en Alajuela

Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla

A primera hora de este sábado, rescatistas reanudaron la búsqueda del niño de seis años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

Esta emergencia empezó a ser atendida desde las 6:25 de la tarde de este viernes, cuando en la zona se registró un fuerte aguacero.

De inmediato comenzaron los rastreos, pero la Cruz Roja y los Bomberos señalaron que a la 1:30 a. m., de este sábado suspendieron los rastreos sin un resultado positivo.

Esta desgracia ocurrió cuando una mamá y sus tres hijos iban caminando, pero lamentablemente el menor cayó dentro de una alcantarilla sin tapa y la corriente lo arrastró.

Un niño fue arrastrado por la corriente de una alcantarilla cuando caminaba con su mamá en Purral

Mamá pidió ayuda por su hijo que cayó en alcantarilla

Policías que iban en una patrulla de la Fuerza Pública, quienes realizaban un recorrido por la zona, vieron a la mamá con sus otros dos pequeños muy agobiada y se dispusieron a ayudarla de inmediato.

Se informó que el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja despacharon múltiples unidades, incluyendo personal para rescate acuático.

LEA MÁS: Rescatistas buscan a niño de seis años que cayó dentro de alcantarilla en Purral

La Cruz Roja utilizó una potente lámpara que alumbra a unos 300 metros, pero no pudieron dar con el niño. Además, llevaron una sonda con cámara.