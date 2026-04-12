IMN confirma hasta cuándo continuarán los vientos y lloviznas en el país

Los fuertes vientos y las lloviznas que han afectado a distintas regiones de Costa Rica se mantendrán hasta este lunes, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con la entidad, la situación responde a la presencia de vientos alisios acelerados sobre la cuenca del mar Caribe, los cuales se desplazan hacia el centro y norte del país, generando altos niveles de humedad y condiciones atmosféricas inestables.

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El IMN prevé que, a partir de la próxima semana, se registre una disminución gradual en el contenido de humedad, así como una reducción paulatina en la intensidad de los vientos, lo que favorecerá condiciones más estables en gran parte del territorio nacional.

Ráfagas alcanzan hasta los 90 km/h en algunas regiones. (Canva/Canva)

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Intensidad de los vientos

Las ráfagas máximas estimadas se mantienen en el Valle Central: entre 45 y 65 km/h, y en el Pacífico Norte y zonas montañosas: entre 70 y 90 km/h, donde se esperan los mayores impactos.

Caribe y zona norte: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con lluvias dispersas y variables, principalmente durante las mañanas y noches.

Vertiente del Pacífico: Predominarán lloviznas dispersas, con aguaceros muy localizados y posibilidad de tormenta ocasional, especialmente en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

En cuanto a las temperaturas, el Pacífico mantendrá condiciones cálidas, mientras que en el Caribe se espera un aumento gradual a partir del lunes, conforme disminuya la humedad en la región.