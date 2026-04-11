Fuertes lluvias causan inundaciones en distintos puntos de Limón

Las fuertes lluvias que han estado cayendo en las últimas horas en la provincia de Limón han generado varias inundaciones en distintas comunidades.

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Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual indicó que los sectores afectados por las inundaciones son Pueblo Nuevo, Envaco, La Colina, Cieneguita y Villa del Mar 1.

“El comité Municipal de Emergencias establece un protocolo de monitoreo y evaluación de los sectores para atender las necesidades de las comunidades”, indicó la CNE.

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Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varios barrios de Limón. Foto CNE. (CNE/Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varios barrios de Limón. Foto CNE.)

De momento las autoridades no han indicado la cantidad de personas afectadas por las inundaciones, tampoco se ha informado sobre la habilitación de algún albergue para atender a los vecinos cuyas casas fueron invadidas por el agua.

Este sábado el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este fin de semana estará marcado por la nubosidad y lluvias de variable intensidad, en distintos puntos del país.

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Los expertos hacen un llamado a la precaución ante la lluvia fuerte recurrente en el Caribe, la Zona Norte y sectores cercanos a estas regiones climáticas.