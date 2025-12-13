IMN en alerta: fuertes vientos y lluvias intensas marcarán el fin de semana en varias zonas del país

Si tenía pensado ir a tomar solcito a alguna piscina o ir a ver el atardecer a alguna zona montañosa de nuestro país, tome en cuenta que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que los vientos alisios acelerados, y la inestabilidad en la atmósfera alta, están generando un cambio significativo en las condiciones del tiempo en Costa Rica durante este fin de semana.

Según el reporte, desde horas de la mañana se presentan lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en las regiones del Caribe y la Zona Norte, con proyección hacia el Valle Central y las cordilleras de Guanacaste y Talamanca.

Pronóstico

El IMN prevé vientos moderados a fuertes en el Pacífico Norte y el Valle Central, con ráfagas entre 30 y 50 kilómetros por hora mientras que en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca podrían superarse los 70 kilómetros por hora.

El frío y las fuertes lluvias acompañarán el fin de semana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a las precipitaciones, durante el fin de semana continuarán las lluvias de variable intensidad en el Caribe. Para la Zona Norte, se esperan lluvias moderadas.

En el Valle Central, se prevé el ingreso constante de lluvias débiles y lloviznas, principalmente hacia los sectores montañosos y partes bajas, con mayor incidencia durante la mañana y la noche.

LEA MÁS: Identifican a fallecido en accidente de Moravia: era el acompañante del vehículo

Por su parte, en el Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya, se esperan aguaceros aislados con tormenta durante la tarde, los cuales podrían extenderse hacia las zonas costeras durante la noche

Advertencia

El IMN hace un llamado de atención por las ráfagas de viento en el Pacífico Norte, el Valle Central y la cordillera de Talamanca, así como por la saturación media de los suelos en las cuencas del Pacífico Sur. Se recomienda precaución en zonas vulnerables a inundaciones repentinas y aumento del caudal de ríos.

LEA MÁS: Mamá de Gerardo Cruz revela el sueño que su hijo dibujó en un papel y nunca pudo cumplir