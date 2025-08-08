Imponen prisión preventiva a policía por supuestamente haber violado a mujer durante un patrullaje

El policía deberá permanecer en prisión preventiva mientras que la investigación en su contra sigue (shutterstock)

Un policía, de apellido Marchena, tendrá que descontar cuatro meses de prisión preventiva como sospechoso de violar a una mujer durante un patrullaje realizado en Golfito.

“El Poder Judicial, mediante el Juzgado Penal de Golfito, dictó cuatro meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellido Marchena, a quien se le investiga por el delito de violación, hecho ocurrido en la localidad de La Gamba en la zona de Golfito”, indicó la Corte.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto, cuando, en apariencia, el sospechoso estaba en su horario de trabajo e interceptó a la víctima.

“La víctima, viajaba en una motocicleta en la zona mencionada y presuntamente, abusando de su posición, le agredió sexualmente”, indicó.

Por este mismo caso, se investiga a otro policía, de apellido Loría, a quien se le impusieron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como no molestar a la víctima ni a los testigos, impedimento de salida del país, prohibición de ingreso a zonas relacionadas con el caso y el traslado a otra localidad en su trabajo, dichas medidas vencen en el mes de febrero del 2026.

Él se encontraba con su compañero en el momento de lo ocurrido, al parecer, él se encargó de alejar al conductor de la moto para que su compañero se llevara a la víctima.