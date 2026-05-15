Impresionante video muestra cómo conductor logra esquivar por la mínima patrulla sin frenos y fuera de control

Un impresionante video grabado por una cámara de seguridad muestra cómo un conductor logró esquivar por la mínima una patrulla sin frenos y fuera de control que se dirigía directamente hacia él.

El accidente, en apariencia, ocurrió en horas de la tarde de este jueves en Aserrí, San José, específicamente en el barrio Vegas del Río, en María Auxiliadora, en las cercanías del sitio conocido como la Isla de Gilligan.

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En el video, dado a conocer por la página Aserrí Última Hora, se observa a un hombre de camiseta roja que sale de una casa para subirse a un carro estacionado afuera de esta.

Pocos segundos después, al fondo de la calle se ve cómo se va acercando una patrulla de la Fuerza Pública. En un momento dado, la puerta del conductor se abre y un oficial cae de la patrulla a la calle.

El vehículo policial sigue avanzando sin control, en dirección hacia el hombre que acababa de subirse a su carro.

En cuestión de milésimas de segundo, el conductor reacciona y acelera su carro, logrando esquivar la patrulla, la cual prácticamente le iba a caer encima.

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Finalmente, la patrulla se detiene tras chocar violentamente contra el muro de una casa.

De momento, las autoridades no han dado a conocer una versión oficial sobre lo sucedido, pero de forma preliminar se habla de que el vehículo policial habría sufrido un fallo en los frenos.