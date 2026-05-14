Choque entre carro y bus cobra la vida de una pareja en Guanacaste

Un violento choque frontal entre un carro y un autobús en Guanacaste tuvo un mortal desenlace, pues un hombre y una mujer perdieron la vida a consecuencia de la violenta colisión.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fatal incidente ocurrió a eso de las 7:10 p.m. de este miércoles en el sector de Santa Rosa de Santa Cruz.

La Policía Judicial identificó al hombre fallecido como de apellido Espinoza, de 38 años, mientras que la identidad de la mujer aún no ha sido corroborada por completo.

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El mortal choque ocurrió en Santa Cruz de Guanacaste. Foto Facebook. (Facebook/El mortal choque ocurrió en Santa Cruz de Guanacaste. Foto Facebook.)

De acuerdo con la versión que maneja el OIJ, la pareja viajaba junta en un carro cuando ocurrió el mortal choque.

“En apariencia, los ahora fallecidos viajaban en un automóvil cuando, por razones que se investigan, en apariencia, se habría dado una invasión de carril y colisionaron de forma frontal contra un autobús”, detalló el OIJ.

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La parte delantera del carro quedó completamente destruida y parte de esta quedó incrustada debajo del bus.

A consecuencia del violento impacto, Espinoza falleció en el lugar del accidente, mientras que su acompañante fue llevada de emergencia a la clínica de Filadelfia, donde fue declarada como fallecida poco después.