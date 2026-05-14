Estafador usó anuncios en periódicos para engañar a personas que soñaban con comprar una propiedad

Dos anuncios publicados en periódicos fueron los señuelos que un hombre apellidado Bustamante Badilla usó para captar la atención de dos personas que buscaban una propiedad, las cuales terminaron perdiendo millones de colones a manos de ese sujeto.

Las fechorías de este hombre no se quedaron sin castigo, pues la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar su responsabilidad en los hechos, por lo que el Tribunal Penal de la zona lo condenó a ocho años de prisión por dos delitos de estafa.

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De acuerdo con el Ministerio Público, para la primera estafa Bustamante utilizó un medio de prensa escrita para poner a la venta una propiedad de Heredia, pero sin permiso del dueño.

“La publicación señalaba que esta se ubicaba en Santo Domingo de Heredia y tenía un valor de 27 millones de colones. Ante el anuncio, el ofendido contactó al imputado y señaló estar interesado en la finca, por lo que acordaron realizar el pago en efectivo y presentarse donde una abogada, a quien Bustamante engañó con un documento de identidad falso, para hacerle creer que era el dueño del bien”, indicó la Fiscalía.

El hombre deberá pasar ocho años en prisión por amba estafas. (Freepik)

La notaria confeccionó la escritura y luego la víctima le entregó el dinero. Sin embargo, días después, el Registro Público anotó el trámite como defectuoso, con lo que el ofendido se enteró del engaño.

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El segundo caso fue muy similar, pues de nuevo el imputado publicó en un periódico que tenía una propiedad a la venta, por ¢17 millones. De la misma forma, el hombre fue contactado por la segunda víctima, quien le indicó tener interés en comprar.

“Este terreno se encontraba a nombre de una mujer, por lo que una persona no identificada se hizo pasar por la propietaria. De esa manera, el ofendido entregó el dinero la suma de 13 millones de colones como promesa de compra y venta”.

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Luego, bajo el mismo modo de engaño, Bustamante consiguió que un notario incluyera información incorrecta en un documento, sin embargo, el traspaso no se pudo gestionar, ya que la verdadera propietaria nunca se presentó a la oficina.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva por seis meses.