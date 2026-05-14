Joven de 23 años es sospechoso de participar en crimen de mujer ejecutada de balazo en la cabeza

Un joven fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en un violento crimen, en el cual una mujer fue ejecutada de un balazo en la cabeza.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que el sospechoso es un muchacho de apenas 23 años, apellidado Velásquez, quien es vecino de Guararí, en San Francisco de Heredia.

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El muchacho fue capturado por medio de dos allanamientos a viviendas de esa localidad, los cuales fueron ejecutados a las 5 a.m. de este jueves.

En dicho operativo, además de detener a Velásquez, los investigadores decomisaron dos celulares, aparente droga tipo marihuana, dinero en efectivo e implementos para dosificar droga.

El joven fue detenido en dos allanamientos realizados en Guararí de Heredia. Foto OIJ. (OIJ/El joven fue detenido en dos allanamientos realizados en Guararí de Heredia. Foto OIJ.)

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Velásquez es investigado por los presuntos delitos de homicidio y amenazas agravadas, relacionados con hechos ocurridos el 12 de octubre del 2025 en el sector de Los Sauces, en Guararí de Heredia.

“Los hechos se habrían dado cuando este hombre y otros sujetos, los cuales todavía no han sido ubicados, habrían dado muerte a una mujer tras dispararle en una ocasión en la cabeza”, detalló el OIJ.

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Por medio de las respectivas diligencias, los agentes judiciales lograron ligar a Velásquez con el homicidio de la mujer.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál habría sido el móvil de dicho homicidio.