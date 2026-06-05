Impresionante video muestra cómo están las calles de Liberia en Guanacaste por fuertes inundaciones

Un impresionante video captado este viernes en Liberia, Guanacaste, deja en evidencia la fuerza con la que las inundaciones golpearon varios sectores de la ciudad, provocando escenas que mantienen en alerta a los cuerpos de emergencia.

En las imágenes se observan calles completamente convertidas en ríos, personas caminando con el agua hasta el ombligo, vehículos estacionados con el nivel del agua alcanzando las ventanas y viviendas seriamente afectadas por el ingreso de las corrientes.

Inundaciones en Liberia (Cortesía/Cortesía)

La situación obligó a la movilización de recursos de socorro, luego de que se reportara la presencia de personas refugiadas sobre los techos de sus casas para ponerse a salvo del aumento del nivel del agua.

De acuerdo con información suministrada por el Cuerpo de Bomberos, la emergencia se atiende 100 metros al este y 100 metros al norte de Imprenta Liberia, donde varias personas quedaron aisladas debido a las inundaciones.

Ante la situación, tres unidades de Bomberos fueron desplazadas al sitio para realizar labores de rescate y valoración de los afectados, mientras las autoridades trabajan para determinar la magnitud de los daños.

Por su parte, la Cruz Roja informó que mantiene una respuesta activa en Liberia tras recibir múltiples reportes de personas atrapadas dentro de viviendas a consecuencia de las fuertes lluvias.

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Los equipos de rescate y personal especializado realizan labores de evaluación, evacuación y atención de las personas afectadas, priorizando la seguridad de las comunidades impactadas por la emergencia.

La institución agregó que las condiciones climáticas continúan siendo monitoreadas de manera constante y que existe coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender cualquier incidente adicional.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que los comités municipales de emergencia reportan afectaciones en distintas regiones del país debido a las lluvias de esta tarde.

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Entre los incidentes reportados se encuentran una vivienda afectada por escurrimientos de agua en Piedades Sur de San Ramón, el colapso del sistema de alcantarillado en Pueblo Nuevo de Liberia, anegamientos en sectores de San Isidro de Heredia y problemas en vías públicas tanto en Heredia como en otras comunidades.

Así lucen las calles en Guancaste por las inundaciones

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias y mantienen un llamado a la población para evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse informada por canales oficiales y seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento no se ha precisado la cantidad total de personas afectadas por las inundaciones en Liberia ni el resultado final de las labores de rescate que se desarrollan en la zona.