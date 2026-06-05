Video: Gatillero pegó misterioso papel fuera de casa que luego atacó a balazos en Coronado

Una cámara de seguridad grabó la extraña acción cometida por un gatillero segundos antes de atacar a balazos una casa ubicada en Vásquez de Coronado, San José.

En el video se observa cómo el sujeto saca una especie de documento de color amarillo, el cual pega en la parte exterior de la tapia de la vivienda y, acto seguido, desata una balacera contra la propiedad.

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La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), difundió la grabación con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar información que permita la captura de los dos sujetos que aparecen en el video.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, a eso de la 1:40 a.m., en Dulce Nombre de Coronado.

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“Los hechos se dieron cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron frente a una vivienda. Posteriormente, el acompañante descendió de la motocicleta con un documento color amarillo, el cual colocó en la tapia de la vivienda afectada. Seguidamente, regresó donde el conductor, quien aparentemente le entregó un arma de fuego, misma que presuntamente accionó contra la estructura de la vivienda”, detalló el OIJ.

Este es el misterioso documento que el gatillero pegó fuera de la casa. (OIJ/Este es el misterioso documento que el gatillero pegó fuera de la casa.)

Aunque la Policía Judicial no detalló el contenido del mencionado documento, se presume que pudo tratarse de alguna especie de amenaza para alguna de las personas que se encontraba dentro de la vivienda baleada.

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Si usted tiene información sobre este caso o sabe quiénes podrían ser los sospechosos, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.