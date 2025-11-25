Incendio de grandes proporciones consume vivienda en Curridabat

Incendio en Curridabat (Cortesía/Cortesía)

Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este martes en una propiedad de, aproximadamente, mil metros cuadrados, ubicada en Curridabat.

La emergencia se da 25 metros al norte y 75 metros al oeste de Café Rey.

Según el Cuerpo de Bomberos, al sitio se desplazaron nueve unidades para intentar controlar las llamas, que avanzan, rápidamente, debido al tamaño de la estructura y a la magnitud del fuego.

Bomberos atiende incendio en una casa en Curridabat

Las autoridades indican que se trata de un incendio de grandes proporciones y que los bomberos se mantienen trabajando en la zona para evitar que el fuego se extienda a estructuras cercanas. Hasta el momento no se ha informado sobre personas afectadas.