Joven que fue asesinado luego de una discusión en la calle tenía 22 años

El joven que fue asesinado a balazos la mañana de este martes en Hatillo tenía 22 años.

Un joven fue asesinado en María Reina en Hatillo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido era de apellido Dolmus.

El crimen estremeció a la comunidad de María Reina, en Hatillo, a las 7:59 a.m.

Según informaron las autoridades, las primeras investigaciones indican que en la calle había varios hombres, entre ellos el muchacho, cuando se dio una discusión y en un determinado momento uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó.

Heridas letales

El joven recibió heridas en el tórax y la espalda; a la llegada de la Cruz Roja, se confirmó que estaba fallecido.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras las autoridades judiciales tratan de determinar el móvil del asesinato y dar con los sospechosos.

