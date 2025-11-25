Joven que fue asesinado luego de una discusión en la calle tenía 22 años

El joven que fue asesinado a balazos la mañana de este martes en Hatillo tenía 22 años.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido era de apellido Dolmus.
El crimen estremeció a la comunidad de María Reina, en Hatillo, a las 7:59 a.m.
Según informaron las autoridades, las primeras investigaciones indican que en la calle había varios hombres, entre ellos el muchacho, cuando se dio una discusión y en un determinado momento uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó.
Heridas letales
El joven recibió heridas en el tórax y la espalda; a la llegada de la Cruz Roja, se confirmó que estaba fallecido.
El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras las autoridades judiciales tratan de determinar el móvil del asesinato y dar con los sospechosos.
