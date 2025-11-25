Sucesos

Joven que fue asesinado luego de una discusión en la calle tenía 22 años

Un joven de 22 años, de apellido Dolmus, murió tras recibir varios disparos en una calle de María Reina de Hatillo

Por Silvia Coto

El joven que fue asesinado a balazos la mañana de este martes en Hatillo tenía 22 años.

Un joven fue asesinado en María Reina en Hatillo (Alonso Tenorio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido era de apellido Dolmus.

El crimen estremeció a la comunidad de María Reina, en Hatillo, a las 7:59 a.m.

Según informaron las autoridades, las primeras investigaciones indican que en la calle había varios hombres, entre ellos el muchacho, cuando se dio una discusión y en un determinado momento uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó.

Heridas letales

El joven recibió heridas en el tórax y la espalda; a la llegada de la Cruz Roja, se confirmó que estaba fallecido.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras las autoridades judiciales tratan de determinar el móvil del asesinato y dar con los sospechosos.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

