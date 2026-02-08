Incendio forestal avanza hacia almacén con 143 vehículos en Liberia

Un incendio forestal mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia en Liberia, Guanacaste, luego de que las llamas avanzaran hacia una zona donde se almacenan 143 vehículos, debido a los fuertes vientos y la extensa maleza del lugar.

La emergencia se registra un kilómetro al oeste de la Delegación de la Policía de Tránsito, con afectación tanto en área pública como privada, lo que incrementó el riesgo por la cercanía del fuego con el parque vehicular.

Según el reporte de atención, las autoridades lograron poner a salvo la mayoría de los automotores, entre ellos 38 vehículos para desecho, 52 motocicletas nuevas, 40 vehículos y 10 cuadraciclos que se encontraban en un almacén fiscal. Pese a la magnitud del incendio, únicamente tres vehículos han sido afectados por las llamas.

En el sitio trabajan ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, provenientes de las estaciones de Liberia, Nicoya, Filadelfia, La Cruz y San Ramón, quienes continúan con las labores de contención para evitar que el fuego se propague a más áreas.

Las autoridades mantienen la operación activa, ante las condiciones de viento que podrían complicar el control total del incendio.