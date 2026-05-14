Indignante video de bebé de seis meses llevó a Fiscalía y al PANI a intervenir de manera urgente

El llanto desesperado de un bebé de apenas seis meses y las palabras de una mujer que, en apariencia, sería su madre, provocaron indignación luego de que se difundiera un video que alertó a las autoridades sobre una posible situación de negligencia.

En la grabación se escucha al pequeño llorando mientras permanece acostado en una cama.

En apariencia, el menor tendría hambre, mientras una mujer le dice: “Ahí seguirá, ahí se va a quedar. Si quiere el chupón que venga a agarrarlo, que está ahí, que aprenda a agarrarlo y sino que se quede ahí”.

Además, la mujer muestra el chupón del bebé colocado en una parte alta de un mueble, mientras el niño continúa llorando desconsoladamente.

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Indignante video de bebé de seis meses llevó a Fiscalía y PANI a intervenir de manera urgente en Nicoya. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que desde el martes 12 de mayo recibieron la alerta por parte de la Fiscalía de Nicoya, la cual solicitó la intervención inmediata del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de la Región Chorotega.

“Asimismo, ingresó un incidente por supuesta negligencia. Se establece un posible delito de lesiones culposas y abuso o incumplimiento de autoridad parental”, informó el PANI.

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La institución confirmó, además, que el bebé permanece hospitalizado, por lo que mantienen coordinación con el hospital La Anexión.

En cuanto a las otras dos menores de la familia, de 9 y 16 años, las autoridades indicaron que fueron entregadas a recursos familiares y se dictó una medida de protección de cuido provisional.

El PANI señaló que una vez que el bebé reciba el alta médica, será entregado a su padre.

La oficina local continuará con el proceso de intervención psicosocial y legal para garantizar la integridad de todos los menores involucrados en el caso.