Video muestra desesperada huida de clientes tras balacera dentro de bar de Paso Canoas

Momentos de terror vivieron varias personas que se encontraban dentro de un bar en Paso Canoas, luego de que un hombre armado ingresara al local y disparara contra una persona frente a todos los clientes.

El violento hecho ocurrió a las 8:01 p. m. de este miércoles 13 de mayo en el bar Tefi, ubicado en la zona sur del país, y toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro entra al bar y camina directamente hasta la barra del sitio. Segundos después, desenfunda un arma y dispara contra una persona que se encontraba en el lugar.

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Las imágenes muestran la desesperada huida de clientes tras ataque armado en bar de Paso Canoas. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Al escuchar las detonaciones, los clientes reaccionaron con desesperación y salieron corriendo para intentar ponerse a salvo.

Incluso, varios quedaron atorados en la única puerta de salida mientras trataban de escapar.

Detrás de ellos iba justamente el sospechoso armado, quien aprovechó la confusión para huir de la escena tras cometer el ataque.

Terror dentro de bar en Canoas, zona sur

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la víctima falleció producto de la agresión armada.

El caso ahora es investigado por las autoridades judiciales, quienes analizan los videos de seguridad para tratar de identificar al responsable.