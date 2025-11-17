Inquilinos de cuartería y manos ensangrentadas delataron a sospechoso de femicidio

Un hombre apellidado Burgos, de 48 años, fue detenido como sospechoso del femicidio de Belkis Scarleth Molina, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo dentro de una cuartería en San José.

Los inquilinos de dicha cuartería identificaron a Burgos cuando este se acercó a la escena custodiada por las autoridades. Además, el hombre andaba con las manos ensangrentadas, situación que lo vincularía con el crimen.

LEA MÁS: Mujer de 36 años murió en el centro de San José tras sufrir violento ataque

“Oficiales de la Fuerza Pública de San José central lograron la aprehensión de un hombre como presunto responsable de la muerte de una mujer localizada sin vida este domingo en un hotel capitalino, tras su aprehensión fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

El sospechoso fue detenido cuando se acercó a la escena custodiada por las autoridades. (Cortesía Marcelo Solano/La Nación)

“El sujeto es de apellido Burgos, de 48 años, con amplio expediente por delitos como robo agravado, hurto y delitos sexuales. El ahora aprehendido fue capturado por la Policía cerca del lugar de los hechos”.

LEA MÁS: Joven boxeadora que murió en atropello dio su último suspiro tras escuchar la voz de su mamá

El crimen fue descubierto en horas de la tarde del domingo en una cuartería ubicada en la calle 6, entre las avenidas 8 y 10, en el centro de San José.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, Molina fue asesinada con un arma blanca. Trascendió que presentaba una herida muy profunda en una de sus piernas.

LEA MÁS: Muchacha de 22 años muere en accidente acuático en Guácimo

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, reveló que Molina cumpliría 36 años el próximo 2 de diciembre, además era madre de dos niños de 10 y 11 años, que quedaron bajo protección del PANI.