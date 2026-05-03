Sucesos

¡Insólito! Salió a trabajar y terminó sin moto tras caer en un hueco

Joven cayó en un hundimiento de unos tres metros en Belén de Heredia; ahora se pregunta quién responderá por los daños

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Por Fabiola Montoya Salas
Foto: Heredia por media Calle.
La moto quedò dentro de un hueco profundo. Foto: Heredia por media Calle. (captura /captura)

Lo que parecía un día normal de trabajo terminó en un susto enorme para Huberto Delgadillo Castillo, quien jamás imaginó que su regreso a casa acabaría con su moto dentro de un hueco.

El accidente ocurrió en barrio Fátima, en el sector conocido como La Sorda, en Belén de Heredia, donde el joven circulaba en su motocicleta cuando, de un momento a otro, el suelo cedió.

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Según contó, todo pasó en cuestión de segundos.

“Venía saliendo de mi trabajo; cuando venía por la vía, vi grietas en el suelo y solo sentí donde mi moto se hundió y yo caí hacia adelante. Gracias a Dios no caí mal. Había una lluvia muy fuerte y eso fue lo que pasó”, relató.

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El hueco, de aproximadamente tres metros de profundidad, terminó “tragándose” la moto, que incluso quedó con piedras encima tras el colapso del terreno.

Foto: Heredia por media Calle.
El joven sufrió golpes leves en manos y rodillas, pero logró evitar lesiones más graves. (captura /captura)

Aunque Huberto logró evitar una caída más grave, no salió ileso. El joven aseguró que sufrió golpes en la mano y en las rodillas producto del impacto.

Ahora, más allá del susto, lo que le preocupa es la pérdida de su herramienta de trabajo y la incertidumbre sobre quién responderá por lo ocurrido. “La pregunta es quién va a hacerse responsable por esto”, cuestionó.

El hecho quedó grabado en video y fue compartido por la página Heredia por media calle, generando reacciones entre usuarios que se mostraron sorprendidos por las condiciones de la vía.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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