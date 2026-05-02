Sucesos

Nervios delataron a hombre que llevaba 63 paquetes de cocaína escondidos en su carro

El hombre apellidado González, de 45 años, fue detenido por las autoridades

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Por Adrián Galeano Calvo

Los nervios terminaron delatando a un conductor apellidado González, de 45 años, pues su comportamiento llevó a la Policía a registrar su carro, dentro del cual encontraron 63 paquetes de cocaína escondidos en un compartimiento oculto.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron la mañana del viernes en el puesto de control ubicado en el Kilómetro 35, distrito de Guaycará de Golfito, zona sur.

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“En ese sitio los oficiales de la Policía de Fronteras abordaron un vehículo que se desplazaba en sentido sur–norte, el cual era conducido por un costarricense de apellido González, quien mostró una actitud visiblemente nerviosa ante la presencia policial.

“Al abrir la puerta del conductor, los policías detectaron irregularidades en el piso del vehículo, por lo que procedieron con una revisión más exhaustiva, así como con el apoyo de la Unidad Canina, tras lo cual el oficial canino realizó una marcación positiva”, informó Seguridad.

Los 63 kilos de droga viajaban ocultos dentro de este vehículo.
Los 63 kilos de droga viajaban ocultos dentro de este vehículo. (MSP/Cortesía)

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Ante estos indicios, se coordinó con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, efectuaron una inspección más profunda, encontrando así un compartimento oculto en el piso del vehículo, dentro del que había 63 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

“El detenido no presenta causas judiciales pendientes; sin embargo, registra antecedentes policiales por delitos como tenencia de drogas, contrabando de mercancías y violencia física”, agregó Seguridad.

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El sospechoso y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público, tras lo cual el detenido podría afrontar cargos por transporte de drogas.

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Cocaína oculta carro
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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