Insoportable olor alertó de emergencia con material peligroso en Heredia, cerca de la ruta 32

El derrame de un químico que salía desde una empresa provocó una emergencia que puso a correr a los bomberos la madrugada y mañana de este miércoles 6 de mayo en San Isidro de Heredia, cerca de la ruta 32.

La situación ocurre contiguo al Plantel Van Der Lat, frente a la tarimera, donde se mantiene un amplio operativo por parte de unidades especializadas en materiales peligrosos.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, debido a la presencia de una nube de materiales peligrosos que salía desde un contenedor, fue necesario evacuar un perímetro de 100 metros a la redonda para evitar riesgos a las personas.

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Cuerpos de emergencia trabajan desde la madrugada en la zona. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la escena trabajan funcionarios de la Estación Metropolitana Norte, la Unidad Especializada en Materiales Peligrosos, una ambulancia de soporte avanzado de vida y una unidad extintora.

Lo describen como un olor insoportable.

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Rafael Ureña, del Cuerpo de Bomberos, explicó que la emergencia fue reportada desde las 5 a. m. de este miércoles.

De momento, las autoridades no tienen identificado el químico involucrado; sin embargo, de manera preliminar se presume que serían sustancias utilizadas para piscinas.

Los cuerpos de emergencia continúan realizando labores para controlar la situación y evitar mayores afectaciones.