Jardinero que iba rumbo al trabajo es la víctima mortal del terrible accidente en la Florencio del Castillo

El hombre que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido en la autopista Florencio del Castillo era un jardinero de nacionalidad nicaragüense, quien viajaba en la parte trasera de un camión, dentro del cajón.

El jardinero falleció en el sitio del accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La víctima fue identificada por allegados en el sitio, como un hombre llamado Gabriel León. Él se dirigía a trabajar acompañado por dos personas cercanas a él, cuando ocurrió el accidente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la tarde de este miércoles que el hombre tenía 60 años.

El cuerpo de León quedó cerca de varias herramientas que cayeron sobre la carretera, entre estas palas y carretillos, su muerte fue inmediata.

Carlos Alvarado, amigo cercano de la víctima, relató a Telenoticias que el grupo había salido con destino a San Pedro y a Calle Blancos, donde realizarían trabajos de jardinería.

La parada quedó destrozada. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Iban a trabajar, como todos los días, los dos que quedaron heridos están en el hospital Calderón Guardia los van a tener que operar”, expresó conmovido.

Alvarado también explicó que, tras la tragedia, la familia enfrenta ahora la difícil situación de repatriar el cuerpo de Gabriel a Nicaragua, un proceso que implica trámites y costos que deberán resolver en medio del dolor.

Además del duelo, los allegados aprovecharon para hacer un llamado al Gobierno, solicitando que se intervenga la ruta de autobuses hacia Cartago, pues, según denunciaron, al parecer, se reportan constantemente situaciones de riesgo y accidentes de tránsito.

La calle estivo cerrada varias horas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Durísimo accidente de bus

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles luego de que un autobús de la empresa Lumaca presuntamente se quedara sin frenos en el sector de Ochomogo–Tres Ríos, impactando varios vehículos y una parada de buses.

El conductor del bus se fue contra la barrera para pararlo.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El conductor del bus fue quien dijo a los pasajeros que no podía frenar.

Las autoridades atendieron dos escenas: la primera en la entrada a Tres Ríos donde estaba el fallecido y cinco heridos, así lo confirmó el paramédico de la Cruz Roja Roger Núñez.

El chofer del bus dijo que iba sin frenos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Y la segunda escena a 200 metros el lugar donde el bus chocó contra una barrera para tratar de detenerse, en este sitio atendieron a 38 personas, solo una fue trasladada al hospital.

“La versión preliminar, que se maneja, señala que un autobús perdió el control, aparentemente, por una falla mecánica, siendo que provocó la colisión de varios vehículos”, indicó el OIJ.

“Corran, que nos van a matar”

Los agentes del OIJ interrogaron a los testigos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Henry Castillo fue uno de los afectados por el terrible accidente.

El hombre aseguró que estaba esperando el bus cuando observó que uno de los autobuses venía golpeando varios carros.

En ese momento, la angustia y la desesperación se apoderó de los testigos.

El bus chocó carros y destruyó una parada. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Vi cuando el bus golpeó un camión, siguió avanzando y traía un carro pequeño que venía dando vueltas por la carretera, en ese momento solo les grite: ‘Corran, que nos van a matar’, y abrace a una señora”, dijo.

La parada de buses donde el señor estaba quedó completamente destrozada y aunque no sufrió lesiones, aseguró que estaba muy nervioso.

La carretera se mantuvo cerrada por varias horas mientras que las autoridades judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo.

“Agentes del OIJ realizaron la inspección del sitio, también llegó personal de Ingeniería Forense que realizó varias pericias en el sitio y posteriormente el cuerpo del ahora fallecido fue enviado a la Morgue Judicial”.

En cuanto al conductor del autobús, el OIJ destacó que a este se le realizó la prueba de alcoholemia y dio resultado negativo.

El Consejo de Transporte Público (CTP), por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que el autobús involucrado en el hecho que cobró la vida de un hombre se encontraba al día con la documentación necesaria para circular, sí cuenta con un seguro y la inspección técnica vehicular.

Las herramientas que llevaba el jardinero también quedaron en la autopista. (Cortesía para LT /cortesía)

Dicha institución informó que sus técnicos se encuentran realizando un análisis de las circunstancias que mediaron en el trágico accidente, el cual calificaron como un lamentable suceso.

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)y el Consejo de Transporte Público se solidarizan con las víctimas y familiares de tan lamentable suceso. En forma adicional, informamos que los técnicos del Consejo de Transporte Público están realizando un análisis de las circunstancias en las que ocurrió este evento, con el fin de rendir el informe técnico respectivo, que permita determinar lo que en derecho corresponda”, informaron las autoridades.