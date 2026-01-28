Sucesos

Esta es la versión del OIJ sobre el mortal accidente causado por bus de Lumaca en la Florencio del Castillo

En el trágico accidente falleció un jardinero de 60 años que se dirigía hacia su trabajo

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la versión preliminar que maneja sobre cómo ocurrió el trágico accidente en el que se vio involucrado un bus de la empresa Lumaca y en el que un hombre perdió la vida.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima mortal de ese incidente fue un nicaragüense apellidado León, de 60 años. Al parecer, el señor trabajaba como jardinero y se dirigía hacia su lugar de trabajo.

De acuerdo con el OIJ, el fatal accidente ocurrió a eso de las 6 a.m. de este miércoles, cuando el bus de Lumaca circulaba por la autopista Florencio del Castillo, en San Rafael de La Unión, en dirección hacia San José.

“La versión preliminar que se maneja, señala que un autobús perdió el control, aparentemente, por una falla mecánica, siendo que provocó la colisión de varios vehículos”, indicó el OIJ.

El OIJ investiga si el accidente se dio por una falla mecánica del bus. (Alonso Tenorio/Cortesía)

La Policía Judicial coincidió con la misma versión que La Teja dio a conocer poco después del accidente, en la que se señalaba que León viajaba en la parte trasera de un camión al momento del choque.

“El ahora fallecido, en apariencia, viajaba en la parte trasera de un camión que llevaba herramientas de construcción, siendo que esta persona cayó a la carretera, quedando sin vida en ese lugar.

“Agentes del OIJ realizaron la inspección del sitio, también llegó personal de Ingeniería Forense que realizó varias pericias en el sitio y posteriormente el cuerpo del ahora fallecido fue enviado a la Morgue Judicial”.

En cuanto al conductor del autobús, el OIJ destacó que a este se le realizó la prueba de alcoholemia y dio resultado negativo.

