Joven de 16 años fue brutalmente atacado a puñaladas

Un joven de 16 años resultó gravemente herido la noche de este martes al ser atacado con un cuchillo en Chirripó de Turrialba.

El joven fue trasladado al Hospital de Turrialba (Rafael Pacheco Granados)

La Cruz Roja recibió la alerta y al llegar la ambulancia al sitio encontraron al menor con lesiones en el tórax y abdomen.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en condición crítica hasta el Hospital William Allen.

Las circunstancias en que ocurrió la agresión se desconocen, el caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).